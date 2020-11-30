Англия

Нереализованный пенальти Уоткинса и отменный гол c помощью VAR стоили "львам" набранных очков в поединке чемпионата Англии.

В поединке десятого тура английской Премьер-лиги Вест Хэм принимал на своем поле Астон Виллу и добыл непростую победу с минимальным преимуществом в счете (2:1).

Несмотря на превосходство гостей во владении мячом и количестве созданных моментов, "молотобойцам" удалось сдержать финальный штурм соперника.

К слову, Астон Вилла могла добыть хотя бы ничью в этом матче, когда на 74-й минуте главный арбитр встречи назначил в ворота Вест Хэма пенальти, однако нападающий Олли Уоткинс пробил в перекладину.

Уже в компенсированное время тот же Уоткинс отправил мяч в сетку "молотобойцев" с игры, но система VAR зафиксировала незначительное положение вне игры у форварда Астон Виллы.

Вест Хэм — Астон Вилла 2:1

Голы: Огбонна, 2, Боуэн, 46 — Грилиш, 25

Вест Хэм: Фабиански, Масуаку (Бенрахма, 46), Крессуэлл, Огбонна, Цоуфал, Форнальс, Соучек, Боуэн (Нобл, 79), Райс, Бальбуэна, Антонио (Алле, 46).

Астон Вилла: Мартинес, Мингз, Таргетт, Конса, Кэш (Эль-Мохаммади, 88), Макгинн, Грилиш, Хурихэйн (Траоре, 74), Трезеге (Эль-Гази, 74), Дуглас Луис, Уоткинс.

Предупреждения: Форнальс — Кэш.