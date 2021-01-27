Англия

Football.ua представляет анонс матча 20-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 20-го тура Премьер-лиги Челси примет на своем поле Вулверхэмптон.

Челси — Вулверхэмптон

Среда, 27 января, 20:00. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Эндрю Мэдли. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

В последние несколько дней Челси пережил перестановки в тренерском штабе первой команды. Фрэнка Лампарда, увольнение которого вызвало неоднозначную реакцию у болельщиков (кто-то рад, а кто-то недоволен), на посту главного тренера "пенсионеров" сменил бывший наставник дортмундской Боруссии и ПСЖ Томас Тухель. Для немецкого специалиста матч против Вулверхэмптона станет дебютным на новой должности, что еще больше вызывает интерес к данному противостоянию.

Обычно приход нового главного тренера является причиной некого импульса для команды, которая в первых поединках демонстрирует ряд успешных результатов, но в ситуации с Челси стоит отметить одну важную вещь. Дело в том, что о назначении Тухеля объявили только вчера, поэтому сходу как-то повлиять на игру "пенсионеров" и исправить существующие проблемы он априори не мог. Вполне возможно, что в матче с "волками" определяющую роль сыграет класс, но и Вулверхэмптон — не мальчики для битья.

Конечно, подопечные Нуну Эшпириту Санту пребывают далеко не в лучшей форме после того, как основной нападающий команды Рауль Хименес выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения. Отсутствие мексиканского форварда отразилось и на результатах "волков", из-за которых они опустились аж на 14-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

Вулверхэмптон не знает побед в чемпионате Англии уже шесть поединков кряду (2 ничьи и 4 поражения), но что более интересно — последние декабрьские три очка пришлись именно на матч против лондонского Челси (2:1). Учитывая, что результаты самих "пенсионеров" оставляют желать лучшего, у Вулверхэмптона будет идеальная возможность покинуть поле с набранными очками. При этом возможен вариант, что приход Тухеля станет для Челси причиной появления того самого положительного импульса.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния является Челси. На победу лондонской команды предлагается коэффициент 1,62, тогда как потенциальный успех Вулверхэмптона оценивается показателем 5,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,10.

Не сыграют: ... — Марсал, Хименес, Хонни.

Под вопросом: Канте — Поденсе.