Англия

В составе гостей в заявку не попал Садио Мане.

В 21-ом туре АПЛ Вест Хэм принимает на своем поле Ливерпуль. Отметим, что перед началом поединка лондонцы расположились на пятой позиции, а мерсисайдцы — на четвертой.

Стали известны стартовые составы команд:

Вест Хэм: Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл — Соучек, Райс — Боуэн, Бенрахма, Форналс — Антонио.

Запасные: Бальбуэна, Джонсон, Диоп, Лансини, Мартин, Нобл, Одубеко, Фредерикс, Ярмоленко.



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Филлипс, Хендерсон, Робертсон — Тьяго, Вейналдум, Милнер — Салах, Ориги, Шакири.

Запасные: Адриан, Джонс, Келлехер, Минамино, ОКслейд-Чемберлен, Н. Уильямс, Р. Уильямс, Фирмино, Цимикас.

Матч Вест Хэм — Ливерпуль начнется 31 января в 18:30.