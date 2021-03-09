Англия

Наставник "ирисок" не видит трагедии в поражении лондонскому клубу.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти прокомментировал поражение Челси в матче 27-го тура АПЛ.

"Челси сыграл лучше нас и заслужил победу. Мы хорошо защищались 30 минут, но когда они забили, нам стало тяжело. У них хорошая команда. Тридцать минут игра была такой, как мы планировали. Моментов было немного, но Ришарлисон мог забить.

Давайте откровенно: мы на разных уровнях с Челси. Мы не можем играть открыто против такой команды. Мы планировали сыграть так же, как с Ливерпулем, но там мы рано забили.

Продолжаем бороться за место в еврокубках. Такая борьба нам на пользу. Мы будем в гонке до конца. Мы разочарованы поражением, но это не трагедия. Ждем следующую игру", – сказал Анчелотти BBC.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси — Эвертон (2:0).

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