"Пенсионеры" подыскивают новый клуб для француза.
Тьемуэ Бакайоко, getty images
09 апреля 2021, 10:21
Полузащитник Челси, выступающий на правах аренды за Наполи, вероятно, покинет итальянский клуб.
По информации Foot Mercato, неаполитанский клуб не планирует выкупать француза. Хавбек вернется в Челси, контракт с которым рассчитан еще на сезон.
Отмечается, что Бакайоко уже был предложен ПСЖ и Лиону. Парижане интересовались полузащитником еще в прошлом году.
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