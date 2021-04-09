Полузащитник Челси, выступающий на правах аренды за Наполи, вероятно, покинет итальянский клуб.

По информации Foot Mercato, неаполитанский клуб не планирует выкупать француза. Хавбек вернется в Челси, контракт с которым рассчитан еще на сезон.

Отмечается, что Бакайоко уже был предложен ПСЖ и Лиону. Парижане интересовались полузащитником еще в прошлом году.

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