Англия

"Пенсионеры" подыскивают новый клуб для француза.

Полузащитник Челси, выступающий на правах аренды за Наполи, вероятно, покинет итальянский клуб.

По информации Foot Mercato, неаполитанский клуб не планирует выкупать француза. Хавбек вернется в Челси, контракт с которым рассчитан еще на сезон.

Отмечается, что Бакайоко уже был предложен ПСЖ и Лиону. Парижане интересовались полузащитником еще в прошлом году.

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