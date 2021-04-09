На престижное звание претендуют четыре футболиста.
Бруну Фернандеш, getty images
09 апреля 2021, 08:54
УЕФА запустил голосование за лучшего игрока первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.
В список претендентов на престижное звание вошли четыре футболиста.
Голкипер Ромы Пау Лопес, сделавший 8 сэйвов в игре с Аяксом, а также отразивший пенальти;
Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти в матче с Гранадой;
Форвард Жерар Морено, усилиями которого Вильярреал добыл победу над загребским Динамо.
Защитник пражской Славии Томаш Голеш, сравнявший счет в игре с Арсеналом.
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