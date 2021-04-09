Лига Европы

На престижное звание претендуют четыре футболиста.

УЕФА запустил голосование за лучшего игрока первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.

В список претендентов на престижное звание вошли четыре футболиста.

Голкипер Ромы Пау Лопес, сделавший 8 сэйвов в игре с Аяксом, а также отразивший пенальти;

Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти в матче с Гранадой;

Форвард Жерар Морено, усилиями которого Вильярреал добыл победу над загребским Динамо.

Защитник пражской Славии Томаш Голеш, сравнявший счет в игре с Арсеналом.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.