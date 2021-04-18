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УЕФА хочет предотвратить циничный проект под названием Суперлига, основанный на личных интересах нескольких клубов.

УЕФА совместно с тремя европейскими топ-лигами, выступил с заявлением относительно информации о том, что в ближайшее время будет объявлено о создании Суперлиги.

"УЕФА, Английская футбольная ассоциация, английская Премьер-лига, Королевская испанская футбольная федерация, Ла Лига, а также Итальянская футбольная федерация и Серия А получили информацию, что некоторые английские, испанские и итальянские клубы, возможно, планируют объявить о создании закрытой так называемой Суперлиги.

Мы хотим подчеркнуть, что если это произойдет, то мы — УЕФА и вышеназванные организации, не прекратим общих усилий, чтобы остановить этот циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов, в то время как обществу более чем когда-либо нужна солидарность.

Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех юридических и спортивных уровнях, чтобы предотвратить его. Футбол базируется на открытых соревнованиях и спортивном принципе, и никак иначе.

Как ранее объявляли ФИФА и шесть ее конфедераций, все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.

Мы благодарим клубы других стран, особенно французские и немецкие, которые отказались от участия в этом проекте. Призываем всех поклонников футбола, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против подобного проекта, если будет объявлено о его запуске. Настойчивому корыстолюбию немногих пора положить конец. Всему есть предел", — приводит текст совместного заявления официальный сайт УЕФА.

Напомним, сегодня стало известно о том, что в ближайшее время сторонники Суперлиги объявят о ее создании накануне утверждения нового формата Лиги чемпионов.