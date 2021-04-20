Англия

Лига осудила создание нового турнира и хочет наказать его участников.

Премьер-лига и ФA встретились сегодня с клубами, чтобы обсудить последствия создания Суперлиги. Все клубы выступили против новообразованного турнира, о чем лига заявила на официальном сайте.

"Присутствовавшие на встрече 14 клубов единогласно и решительно отвергли планы проведения соревнования.

Премьер-лига рассматривает все возможные меры, чтобы помешать прогрессу, а также привлечь участников к ответственности в соответствии с ее правилами.

Лига продолжит работу с ключевыми заинтересованными сторонами, включая группы болельщиков, правительство, УЕФА, ФА, EFL, PFA и LMA, чтобы защитить интересы игры и призвать клубы, участвующие в Суперлиге, немедленно прекратить свое участие.

Премьер-лига хотела бы поблагодарить болельщиков и все заинтересованные стороны за поддержку, оказанную на этой неделе в этом важном вопросе.

Реакция показывает, насколько наша открытая пирамида и футбольное сообщество значат для людей", — гласит заявление лиги.

Напомним, что ранее Флорентино Перес заявил, что Суперлига была создана для спасения футбола.