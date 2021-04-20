Англия

"Красные дьяволы" могут получить нового владельца.

Семья Глейзеров может продать акции Манчестер Юнайтед уже в ближайшее время.

Как сообщает журналист Майк Киган, такое решение вызвано тем, что Суперлига находится на грани исчезновения.

Глейзеры, вероятно, огорчены тем, что бизнес-проект не удался, а потому в дальнейшем не заинтересованы в английском клубе.

Напомним, ожидается, что исполнительный директор "красных дьяволов" Эд Вудворд покинет клуб в конце года.