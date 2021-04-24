Украинец не выйдет с первых минут в лондонском дерби.
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24 апреля 2021, 19:22
В 19:30 стартует лондонское дерби между Вест Хэмом и Челси в рамках 33 тура АПЛ. Представляем стартовые составы.
Вест Хэм: Фабьянски — Диоп, Бальбуэна, Огбонна — Цоуфал, Нобл, соучек, Фредерикс — Форналс — Лингард, Боуэн.
Запасные: Алвес, Бенрахма, Джонсон, Ковентри, Лансини, Одубеко, Рэндолф, Тротт, Ярмоленко.
Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Силва, Рюдигер, Чилуэлл — Канте, Жоржиньо — Маунт, Пулишич, Вернер.
Запасные: Кепа, Абрахам, Алонсо, Гилмур, Джеймс, Зиеш, Зума, Хаверц, Хадсон-Одои