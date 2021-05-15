Команды не смогли выявить сильнейшего.
Брайтон - Вест Хэм, getty images
15 мая 2021, 23:59
Брайтон в рамках поединка 36-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле и сыграл вничью со счетом 1:1.
Первый гол в матче забил Данни Уэлбек, но Бенрахма восстановил паритет буквально через несколько минут.
Андрей Ярмоленко попал на этот матч на скамью запасных, но на поле так и не появился.
Брайтон - Вест Хэм 1:1
Голы: Уэлбек, 84 — Бенрахма, 88
Брайтон: Санчес - Берн, Уэбстер, Уайт — Модер, Альсате (Лаллана, 67), Гросс, Джаханбахш (Тау, 73), Биссума — Троссард (Зекири, 83), Уэлбек.
Вест Хэм: Фабианьски — Цоуфал, Огбонна, Крессуэлл, Доусон — Соучек, Лингард, Райс, Форнальс, Боуэн (Бенрахма, 64) — Антонио.
Предупреждения: Биссума