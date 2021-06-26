Англия

Англичанин провел один матч в составе своей национальной сборной на Евро-2020.

Согласно данным известного спортивного издания The Athletic, новоиспеченный чемпион Англии Манчестер Сити в текущее трансферное окно намерен рассмотреть вариант с подписанием правого защитника лондонского Челси Риса Джеймса.

Сообщается, что успешности переговоров по данному 21-летнему футболисту лично заинтересован главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, который был впечатлен его игрой в двух очных баталиях против "пенсионеров" в концовке прошлого сезона.

При этом, Сити намерены воспользоваться интересом Челси к возможности покупки Ашрафа Хакими, однако действующий контракт англичанина, который подойдет к завершению только летом 2025-го года, вряд ли поможет клубу из Манчестера в переговорном процессе.

Также, чемпионы Англии намерены заручиться личным соглашением с игроком, предложив ему куда больший оклад, чем "пенсионеры", в составе которых он является одним из наиболее низкооплачиваемых футболистов.

В прошлом сезоне Джеймс принял участие в 47-и матчах за Челси, оформив при этом один забитый мяч и отдав пять результативных передач.

На данный момент, Рис находится в составе сборной Англии на чемпионате Европы-2020, где провел один полный матч против Шотландии (0:0), а сейчас готовится к 1/8 финала против Германии на Уэмбли, который состоится 29 июня, в 19:00 по киевскому времени.