Англия

Вместо английского латераля на поле вышел центральный защитник Тиаго Силва.

В центральном поединке шестого тура английской Премьер-лиги Челси принимает на своем поле Манчестер Сити.

Уже на 29-й минуте первого тайма главному тренеру "синих" Томасу Тухелю пришлось вносить коррективы в игру своей команды, поскольку правый защитник Рис Джеймс получил повреждение.

21-летний англичанин не смог продолжить поединок, поэтому вместо него на поле вышел опытный центральный защитник Тиаго Силва.

Таким образом, Сезар Аспиликуэта вынужден сместиться на правый фланг обороны, а бразилец составил связку центрбеков Челси вместе с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном.

Напомним, матч Челси — Манчестер Сити стартовал сегодня, 25 сентября, в 14:30. Следить за событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.