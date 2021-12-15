Англия

Игра должна была пройти сегодня в 21:30 по киевскому времени.

Поединок 17 тура английской Премьер-лиги между Бернли и Уотфордом, который был запланирован на сегодня, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба "бордовых".

"Матч против Уотфорда перенесен из-за вспышки коронавируса в составе соперника", — говорится в кратком заявлении Бернли.

Отметим, что игра должна была пройти сегодня, 15 декабря, в 21:30 по киевскому времени.

Ранее вспышки коронавируса были зафиксированы в составах Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед.

После 16 игр Уотфорд набрал 13 очков и находится на 17 месте в турнирной таблице АПЛ, а у Бернли на два балла меньше и 18 строчка.

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