Англия

Полузащитник Манчестер Сити рассказал о том, как протекала его болезнь.

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне рассказал о том, как переболел коронавирусом.

Кроме того, футболист поделился своими ощущениями спустя месяц, после положительного теста на COVD-19.

"Я до сих пор в какие-то моменты ощущаю, что мое тело лишь адаптируется к нагрузкам. После двух — трех спринтов я продолжаю ощущать последствия коронавируса.

Первые четыре дня мне было очень плохо. Это похоже на грипп, но только в несколько раз сильнее. Вечерами у меня поднималась температура, кроме того я потерял вкус и запах. В целом, все хорошо, но мне еще предстоит вернуться на прежний уровень.

Я 10 дней был в одиночестве и лез на стены. Я не могу усидеть на одном место столько времени. К тому же, очень тяжело общаться с семьей и детьми через стеклянную дверь. Главное, что меня успокаивало — я не хотел заразить своих детей и жену", — приводит слова Де Брюйне ESPN.

Бельгиец вернулся на поле в матче против Лидса, который подопечные Гвардиолы выиграли со счетом 7:0, а сам Кевин отличился в этом поединке дублем.

Следующий матч Манчестер Сити сыграет в рамках АПЛ против Ньюкасла.

Поединок состоится в субботу, 18 декабря.