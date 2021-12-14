Испания

Футболисты "летучих мышей" получили отрицательные тесты на ковид.

Новая вспышка коронавируса продолжает затрагивать все больше футбольных клубов Европы.

Так, следом за Англией COVID-19 вернулся в Испанию. О четырех случая заражения объявила Валенсия.

Что примечательно, все случаи заболевания выявлены среди тренерского штаба "летучих мышей". На самоизоляцию отправились помощник главного тренера Патри Морено, главный тренер команды Хосе Бордалас, а также еще два представителя клуба, чьи имена не называются.

Кроме того, положительный тест на коронавирус сдал парагвайский легионер Валенсии Омар Альдерете, права на которого принадлежат Герте, сообщает Marca.

Ранее из-за вспышки коронавируса в стане Манчестер Юнайтед был перенесен поединок АПЛ.