Англия

Наставник Астон Виллы всерьез озабочен проблемой заболеваемости среди футболистов.

В Английской Премьер-Лиге новая вспышка коронавируса — после Тоттенхэма о большом количестве заболевших футболистов и представителей персонала отрапортовал Манчестер Юнайтед.

Главный тренер Астон Виллы Стивен Джеррард высказался о проблеме вакцинации футболистов отметив, что этот вопрос будет подниматься на переговорах с каждым потенциальным новичком.

"Мы должны тщательно и скрупулезно подходить к вопросу найма футболистов. Я впечатлен работой нашего спортивного директора и его помощников при подходе к подбору потенциальных входящих трансферов с точки зрения деталей.

Я не могу прокомментировать буду я принимать участие в переговорах с футболистами или нет, но вопрос вакцинации футболиста будет подниматься с каждым потенциальным новичком команды", — сказал специалист в комментарии The Guardian.

Напомним, ранее стало известно, что матч Лиги конференций между Тоттенхэмом и Ренном не состоится по причине вспышки коронавируса в стане лондонцев.