Англия

Тренер не сможет отправиться с Челси на Клубный чемпионат мира.

Во время планового тестирования на коронавирус анализ главного тренера Томаса Тухеля дал положительный результат — сообщил официальный сайт Челси.

Тухель отправлен на самоизоляцию и не сможет присутствовать на матче Кубка Англии против Плимута, который состоится в субботу, 5 февраля, в 14:30 по киевскому времени.

Также Тухель не сможет отправиться с командой на Клубный чемпионат мира в Абу-Даби, а присоединится к ней позже, если все будет в порядке со здоровьем.

Челси начнет выступления на турнире с полуфинала, который состоится 9 февраля.