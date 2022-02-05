Тренер не сможет отправиться с Челси на Клубный чемпионат мира.
Томас Тухель, Getty Images
05 февраля 2022, 13:57
Во время планового тестирования на коронавирус анализ главного тренера Томаса Тухеля дал положительный результат — сообщил официальный сайт Челси.
Тухель отправлен на самоизоляцию и не сможет присутствовать на матче Кубка Англии против Плимута, который состоится в субботу, 5 февраля, в 14:30 по киевскому времени.
Также Тухель не сможет отправиться с командой на Клубный чемпионат мира в Абу-Даби, а присоединится к ней позже, если все будет в порядке со здоровьем.
Челси начнет выступления на турнире с полуфинала, который состоится 9 февраля.