Англия

МЮ не сможет использовать игроков в матче против Бернли.

Защитник Алекс Теллес и полузащитник Фред не помогут Манчестер Юнайтед в матче 24 тура АПЛ против Бернли — сообщает Sky Sports.

Оба футболиста сдали положительные тесты на коронавирус, а поединок против Бернли запланирован на вторник, 8 февраля.

В нынешнем сезоне Фред провел 24 матча во всех турнирах (2 гола), а Алекс Теллес — 12 (1).

Ранее Манчестер Юнайтед вылетел из Кубка Англии, проиграв Миддлсбро.