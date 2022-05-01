Англия

Основний центрбек "канонірів" пошкодив задню поверхню стегна.

У центральному поєдинку 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал зустрінеться у гостях із Вест Гемом.

Напередодні тренерські штаби обох команд оголосили стартові склади на протистояння, а головним сюрпризом стала відсутність у заявці "канонірів" основного центрального захисника Бена Вайта.

Як повідомляє плесс-служба Арсеналу, 24-річний англієць травмував задню поверхню стегна, тому не потрапив до списку заявлених гравців на матч проти Вест Гема. Замість нього в парі з Габріелем в центрі захисту зіграє Роб Холдінг.

Склад Арсеналу:

Нагадаємо, матч Вест Гем-Арсенал відбудеться сьогодні, 1 травня, о 18:30. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.