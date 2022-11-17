Англія

Продовження розповіді португальського нападника.

31 серпня 2021 року — день, коли до англійського Манчестер Юнайтед повернувся зірковий португальський нападник Кріштіану Роналду, який після того двічі розписався у воротах Ньюкасла вже в першій своїй грі, після тривалої перерви, на Олд Траффорд.

Однак із останнього інтерв’ю 37-річного виконавця випливає факт того, що цього трансферу в підсумку могло й не статись, якби не втручання колишнього головного тренера "Червоних дияволів" сера Алекса Фергюсона.

"Чесно кажучи, перехід до Сіті був дуже близьким. Мій агент багато спілкувався з представниками клубу, і навіть Гвардіола два тижні тому визнав, що вони дуже прагнули отримати мене.

Проте, як ви знаєте, я мав великий бекграунд у Манчестер Юнайтед. Ваше серце, та й ви самі, відчуваєте те, що відчували раніше. Це мало для мене великий зміст. І, звичайно, сер Алекс Фергюсон. Це було свідоме рішення, яке було продиктоване серцем.

Я думаю, що розмова з Фергюсоном було ключовою. Він сказав мені: "Ти не можеш перейти до Манчестер Сіті". І я відповів: "Добре, Бос". Я б не сказав, що Манчестер Сіті не був мені близьким. Але я думаю, що я прийняв свідоме рішення. Не шкодую ні про що.

Це був дійсно цікавий момент, бо ніхто цього не очікував. Усе змінилося за 72 години. Усе було розплановано планували, бо зі мною говорили не тільки представники Ман Сіті, а й інших клубів. Манчестер Юнайтед до них не належав, але в підсумку мій перехід здивував усіх, навіть мене".

Незважаючи на емоції від повернення до команди, яка надала Роналду шлях до світового визнання, радість поступово змінювалась на розчарування через ставлення молодих виконавців Юнайтед до набутого футболістом досвіду.

"Молоді гравці зараз живуть в іншій епосі. Одному з моїх дітей за зараз 12 років — геть інший менталітет, на відміну від мене. Спортивна злість — ось, у чому між нами існує різниця. Молодшим усе дається легше, вони не страждають на шляху розвитку, і в підсумку їм стає байдуже на гру. Я зараз маю на увазі не лише кількох гравців у Манчестер Юнайтед, а й у всіх командах.

Нове епоха та нові технології відволікають їх. Вони неначе якось по-інакшому слухають тебе: і в нас, і них є два вуха, проте вони сприймають інформацію з одного боку, коли з іншого вона вже вийшла.

Мене це не дивує, але водночас стає за них трохи соромно, тому що вони мають перед очима найкращі взірці футболістів, проте не можуть навіть скопіювати їх. Для мене це трохи дивно, тому що я пам'ятаю, коли мені було 18, 19, 20 років, я завжди шукав найкращих гравців: Рууд Ван Ністелрой, Ріо Фердинанд, Рой Кін і Раян Гіггз. Ось чому я маю такий успіх на довготривалій підставі. Тому що я дбаю про своє тіло, свою психіку, свій розум. Я бачив цих хлопців поряд із собою й вчився в них.

Я не той хлопець, який любить давати поради, бо вважаю за краще бути прикладом. Тому я й є прикладом. Я приходжу на заняття першим щоранку і роблю одне й те саме. Я, мабуть, перший, хто прийде на тренування й останній, хто піде додому. Я думаю, що такі деталі говорять самі за себе. Як я вже казав, молодші гравці зараз слухають одне, а через дві хвилини вже забувають і роблять те, що вважають за краще. Ось чому я кажу, я люблю подавати приклад, деякі наслідують його, але не дуже відповідально.

Щодо моїх порад, то їм усім байдуже. Дехто може щось почути, але більшість — ні. Але для мене це й не дивно, тому що вони в підсумку не матимуть достатньої тривалості своїх кар’єр. Це неможливо за таких умов. У моєму поколінні ви бачите, як багато гравців досягають 36, 37, 38 на високому рівні, і я думаю, що серед цього покоління гравців ви в підсумку перелічите на пальцях однієї руки кількість гравців, що досягнуть високого рівня.

Щодо гравців, чиєю працею захоплююсь особисто я, то можу сказати лише те, що бачу на власні очі. У Манчестер Юнайтед я можу згадати Далота. Він молодий, дуже професійний та гарний приклад для інших. Я не сумніваюся, що він матиме гарну вдачу. Він молодий, розумний, і дуже професійний. У нас є ще кілька молодих гравців, але важко виокремити з них когось. Можливо, Мартінес, Каземіро вже за 30. Так що, так, я би зупинився на Далоті".

У підсумку, у Кріштіану почали виникати конфлікти як всередині колективу, так і поступово став наповнюватись неприємними для нього історіями інформаційний простір. Підтримку при цьому португалець відчував не завжди, тому дуже цінує подібні прояви.

"Багато хто висловився на мою підтримку, за що я їм дуже вдячний. Рой Кін був моїм найкращим капітаном за всю історію. Ріо Фердінанд дуже допоміг мені, бо саме він був моїм сусідом на базі.

Ці двоє — дійсно дуже хороші хлопці. І не тільки тому, що вони добре говорять про мене, але й через те, що вони — футболісти, вони знають, як гравці думають і як ми поводимось.

Що ж до Вейна Руні та Гарі Невілла, то вони мають право на власну думку. Вони не дуже знають, що саме відбувається всередині колективу, тому їм також доводиться до певної міри спиратись на мою точку зору. Доволі легко критикувати, якщо вони не знають усієї історії.

Вони не мої друзі, радше просто колеги. Ми грали разом, але ми не обідаємо разом. Це частина моєї кар’єрної подорожі, тому вони продовжують критикувати мене з негативним підтекстом щоразу. Я можу продовжити свою подорож, і мені потрібно йти разом із людьми, яким я подобаюсь".

Переломним моментом, після якого почалась черга невдач у його професійній кар’єрі в Юнайтед, Роналду вважає призначення на посаду виконуючого обов’язки головного тренера Ральфа Рангніка, якому довелось замінити Оле-Гуннара Сульшера, із яким Кріштіану мав доволі тісні зв’язки.

"Ральф Рангник… Звичайно, ми повинні називати його босом, тому що він прийняв цю роботу незалежно від усіх обставин. Усіх тренерів, без винятків, які були в моїй кар'єрі, я називаю босами, тому що, якщо вони візьмуть на себе ці обов’язки, ми повинні називати їх саме так.

Але зрештою, глибоко всередині себе, я ніколи не вважав його босом, тому що були деякі моменти, де я ніколи б із ним не погодився. Ні, вони так і не зрозуміли, що треба робити з цим клубом. Вони знали Юнайтед доволі добре ззовні, проте вони не знали головного — історії та внутрішньої кухні команди. Це мене здивувало ледь не найбільше.

Коли ви звільняєте Оле-Гуннара Сульшера, ви повинні залучати топ-менеджера, а не спортивного директора. Звичайно, це було смішно, тут ми повинні бути чесними зі собою. Якщо ти навіть не тренер, як ти збираєшся бути босом Манчестер Юнайтед? Керівництво пішло неправильним шляхом, щоб наслідувати Ліверпуль або Манчестер Сіті. Юнайтед відстають від конкурентів на кілька кроків. Їм слід покращити і змінити цих керівників або директорів, президентів. Я не знаю, у кому саме тут проблема.

Мені подобалось працювати зі Сульшером. Я думаю, що він був найкращою людиною, тому що цей досвід є тим, що я зберігатиму в своєму серці й надалі. Для мене Оле — найкраща людина, бо в нього справжнє серце.

Йому було важко. Безумовно важко брати на себе роль головного тренера після сера Алекса Фергюсона, але я вважаю, що він точно впорався зі своєю роботою.

Йому потрібно було дати набагато більше часу. Але я ніколи не сумніваюся, що він стане хорошим тренером у майбутньому. Це був хороший досвід. Мені було дуже приємно працювати з ним навіть протягом короткого періоду",

У підсумку, португальська суперзірка робить невтішний висновок щодо загального стану справ власного клубу.

"Коли я знову підписав контракт з Манчестер Юнайтед, я думав, що все буде по-іншому. Знаєте, технології, інфраструктура, усе інше. Але я був здивований, у поганому сенсі, тому що я бачив, що все залишилось таким самим, як і раніше. Клуб був схожий на годинник, який зупинився. Це мене здивувало.

У Юнайтед, на мій погляд, прогрес був нульовим. Для порівняння: Реал та навіть Ювентусом — вони йдуть за рештою світу. Тому відсутність технологій, особливо з точки зору тренувань, умов правильного харчування та відновлення, кращих, аніж були раніше, мене здивувала.

Наразі Манчестер, якщо порівнювати з цими клубами, я вважаю, відстає. Клуб із такою історією, на мій погляд, повинен бути верхівкою харчової ланки, проте наразі це не так, на жаль. Але я сподіваюся, що в наступні роки вони зможуть вийти на найвищий рівень.

Я не знаю, що відбувалось у клубі, але з тих пір, як сер Алекс Фергюсон пішов, я не побачив ніяких змін у клубі. Прогрес був нульовим", — наостанок додав португальський виконавець.

Нагадаємо, що після цього інтерв’ю Кріштіану Роналду не тренувався перед контрольним матчем проти Нігерії, який стане останнім для Португалії перед чемпіонатом світу-2022 в Катарі, тому пропустить зустріч, що відбудеться 17 листопада, о 20:30.