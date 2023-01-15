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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 14 січня.

Зимній період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись 2023 рік.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 14 січня:

Лондонський Челсі несподівано увірвався в фінальний раунд перемовин щодо нападника донецького Шахтаря Михайла Мудрика та придбав його за 100 млн євро.

Дербі Манчестера в рамках АПЛ завершилось перемогою Юнайтед та Олд Траффорд.

Ліверпуль укотре в цьому сезоні шокував рідних уболівальників поразкою, цього разу — від Брайтона Роберто Де Дзербі.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.