Французький півзахисник не зацікавлений у переході до табору "лісників", хоча туринці готові відпустити гравця за солідну суму.
Кефрен Тюрам, Getty Images
17 червня 2026, 16:26
Французький півзахисник Ювентуса Кефрен Тюрам міг перебратися до англійської Прем'єр-ліги.
За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, Ноттінгем Форест звернувся до Ювентуса щодо трансферу 25-річного Тюрама, але хавбек не зацікавлений у переході до табору "лісників". Стверджується, що туринці готові відпустити француза за 40 мільйонів євро.
Протягом останніх місяців за Тюрамом також стежили й інші клуби Прем'єр-ліги. Йдеться про Ньюкасл та Астон Віллу.
У сезоні-2025/26 півзахисник узяв участь у 45 матчах з урахуванням усіх турнірів, забив чотири м'ячі та зробив п'ять результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Ювентус зберіг Бога.