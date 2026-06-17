Англія

Французький півзахисник не зацікавлений у переході до табору "лісників", хоча туринці готові відпустити гравця за солідну суму.

Французький півзахисник Ювентуса Кефрен Тюрам міг перебратися до англійської Прем'єр-ліги.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, Ноттінгем Форест звернувся до Ювентуса щодо трансферу 25-річного Тюрама, але хавбек не зацікавлений у переході до табору "лісників". Стверджується, що туринці готові відпустити француза за 40 мільйонів євро.

Протягом останніх місяців за Тюрамом також стежили й інші клуби Прем'єр-ліги. Йдеться про Ньюкасл та Астон Віллу.

У сезоні-2025/26 півзахисник узяв участь у 45 матчах з урахуванням усіх турнірів, забив чотири м'ячі та зробив п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ювентус зберіг Бога.