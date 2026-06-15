Італія

Івуарійський вінгер підписав повноцінний контракт із туринським клубом до літа 2029 року.

Ювентус офіційно оголосив про повноцінний трансфер вінгера Жеремі Бога з Ніцци. Про це повідомила пресслужба туринського клубу.

Контракт івуарійця з Ювентусом діятиме до 30 червня 2029 року. Перехід відбувся після того, як клуб скористався правом викупу, передбаченим орендною угодою з Ніццою.

За інформацією клубу, сума трансферу становить 4,8 мільйона євро та буде виплачена протягом двох фінансових років. Додаткові витрати, зокрема агентські комісії та солідарні виплати, оцінюються ще приблизно у 0,8 мільйона євро.

Бога приєднався до Ювентуса взимку 2026 року на правах оренди й швидко адаптувався до команди. За цей період він провів 17 матчів у всіх турнірах, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.

У клубі зазначили, що саме вплив 29-річного футболіста на атакувальну гру та його успішна інтеграція в колектив стали ключовими факторами для ухвалення рішення про викуп контракту на постійній основі.

Для Жеремі Бога це стане новим етапом кар'єри після виступів за Челсі, Сассуоло, Аталанту та Ніццу. В Турині розраховують, що досвідчений фланговий нападник допоможе команді у боротьбі за трофеї в найближчі сезони.