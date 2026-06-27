Англія

Переговори з досвідченим півзахисником збірної Швейцарії проходять успішно.

Півзахисник збірної Швейцарії Граніт Джака може стати гравцем Челсі вже під час літнього трансферного вікна.

За інформацією джерел, 33-річний хавбек зацікавлений у переході до лондонського клубу та готовий прийняти будь-які умови особистого контракту. Повідомляється, що переговори між сторонами просуваються успішно.

Рік тому Джака перейшов із Баєра до Сандерленда за 15 мільйонів євро, підписавши трирічну угоду. У минулому сезоні швейцарець провів 36 матчів у всіх турнірах, забив один гол та віддав шість результативних передач.

Раніше Джака виступав за Базель, менхенгладбахську Боруссію та Арсенал. Також він уже працював під керівництвом Хабі Алонсо під час виступів за Баєр, що може стати одним із факторів його можливого переходу.