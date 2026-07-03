Два представники АПЛ виявляють інтерес до 28-річного центрального захисника Мілана, проте сам гравець чекає на пропозицію від "россонері".
Фікайо Томорі, Getty Images
03 липня 2026, 15:50
Майбутнє центрального захисника Мілана Фікайо Томорі залишається під питанням. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За даними джерела, два клуби англійської Прем'єр-ліги виявили інтерес до 28-річного футболіста. Проте сам Томорі чекає на пропозицію про продовження контракту від Мілана, адже нинішня угода закінчується влітку 2027 року. Стверджується, що перебудова в Мілані може вплинути на майбутнє захисника в клубі.
Томорі виступає за італійський колектив із 2021 року. У минулій кампанії він з'явився на полі в 37 зустрічах в усіх турнірах і записав на свій рахунок три результативні передачі.
Згідно з даними Transfermarkt, вартість Томорі становить 17 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Мілан мріє про ван Дейка, але Інасіу є більш реальним варіантом.