Англія

Два представники АПЛ виявляють інтерес до 28-річного центрального захисника Мілана, проте сам гравець чекає на пропозицію від "россонері".

Майбутнє центрального захисника Мілана Фікайо Томорі залишається під питанням. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За даними джерела, два клуби англійської Прем'єр-ліги виявили інтерес до 28-річного футболіста. Проте сам Томорі чекає на пропозицію про продовження контракту від Мілана, адже нинішня угода закінчується влітку 2027 року. Стверджується, що перебудова в Мілані може вплинути на майбутнє захисника в клубі.

Томорі виступає за італійський колектив із 2021 року. У минулій кампанії він з'явився на полі в 37 зустрічах в усіх турнірах і записав на свій рахунок три результативні передачі.

Згідно з даними Transfermarkt, вартість Томорі становить 17 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Мілан мріє про ван Дейка, але Інасіу є більш реальним варіантом.