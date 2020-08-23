Фан-сектор

К 110-летию великого Джузеппе Меаццы.

Футбольный мир богат на стадионы, названные в честь легендарных личностей, сыгравших немалую, а иногда и главную роль в истории того или иного клуба, страны, а порой и всего спорта номер 1. Если Вы, дорогой наш читатель, киевлянин или житель столицы нашей прекрасной и необъятной Родины, Вы можете сейчас сесть на удобный транспорт и проехаться к стадиону, названному в честь великого Мэтра – Валерия Васильевича Лобановского. Чуть в стороне, но тоже в центральной части Киева, расположена ещё одна арена, намного меньше и скромнее, и носит она имя другого легендарного динамовца – прекрасного вратаря Виктора Максимовича Банникова.



Наши северные соседи удостоили имени ещё одного кипера, более именитого Льва Ивановича Яшина, новый стадион уже своего, московского Динамо. Ну а мадридский Реал сейчас занимается активными работами по реконструкции и так захватывающего своей красотой Сантьяго Бернабеу – так звали многолетнего форварда, а затем и президента "галактикос".



На Аппенинском полуострове тоже не забывают о людях, которые всю свою жизнь положили на алтарь итальянского, а то и мирового футбола. К примеру, арены Фиорентины и Сиены носят имя легендарного президента УЕФА Артемио Франки. Но сегодня речь не о нём. Речь о великом форварде, в честь которого назван один из самых красивых, и уж точно самый большой стадион Италии, который иногда именуют совсем иначе, не забывая почтить названием и местность Сан-Сиро, где он расположен. Речь о человеке, который защищал цвета обоих миланских клубов и стал, воистину, один из символом столицы моды (как вы узнаете из текста, во всех смыслах этого слова!). Просим любить и жаловать – Его Величество Джузеппе Меацца.

Тернии, воспитавшие звезду

Детство двукратного чемпиона мира было очень тяжёлым. Он родился 23 августа 1910-го года в Милане. Когда в 1915-ом году Италия вступила в Первую мировую, его отец Аннибале был призван на фронт. Он вернулся оттуда с ранением, и скончался, когда сыну было всего 7 лет. Незадолго до своей гибели он подарил Джузеппе на День рождения винтовку (звучит дико для наших нравов, пусть мы тоже живём в воюющей стране), после чего мальчик заплакал – он хотел футбольный мяч.



Когда Джузеппе чуть подрос, он начал помогать маме Эрсилии зарабатывать деньги, продавая с ней фрукты на рынке, а затем успел поработать ещё и в пекарне. Мать, к слову, была совсем не в восторге от страсти сына к футболу. Она препятствовала увлечению мальчика всеми возможными способами – к примеру, прятала всю имеющуюся в доме обувь, пригодную для Игры. Но Джузеппе не сдавался – он обматывал ноги тканью, выходил на площадки и играл. Его ноги кровоточили, но он продолжал заниматься тем, что любил больше всего на свете.



И даже когда мать заставила его поклясться больше никогда не играть в футбол, он снова продемонстрировал свою решительность, объявив трёхдневную голодовку. Сейчас этим способом что-то кому-то доказать зачастую пользуются отнюдь не дети, и вовсе не в отношении родителей. А Джузеппе настолько любил Игру, что готов был идти на всё, включая мяч, связанный из тряпок, и обувь, смастерённую из оборванной ткани.

После голодовки мать таки сдалась и начала снисходительно относиться к увлечению сына, пусть до конца и не верила, что это "бездумное пинание какого-то круглого вещества" даст Джузеппе возможность заработать на хлеб. Но она отдала его в детскую команду Глории, где он настолько захватывал своей игрой публику, что один из фанатов подарил мальчику бутсы. В тринадцать лет он и вовсе попробовал перевести своё увлечение дворовым футболом на деловую основу и, только не падайте сейчас все дружно в обморок, основал профессиональный футбольный клуб Костанца, назначив себя самого и президентом, и спортивным директором, и бухгалтером. Да, мальчик просто был ещё не в том возрасте, дабы соображать что к чему, но всё же!



Но в любимый юному сердечку Милан 14-летний парень не попал по причине своего чересчур худощавого телосложения. Что уж говорить, весил он тогда чуть больше 30 килограмм… Всей этой ситуацией воспользовался Интер (к слову, с 1927-го по 1932-й носивший имя "Амброзиана", а с 1932-го по 1945-й – "Амброзиана-Интер"), и не упустил возможность перехватить юное дарование.

Легенда Интера, поигравшая за Милан и Ювентус

Уже в 17 лет Пеппино смог дебютировать за "нерадзурри", вначале сделав дубль в кубковой игре против команды Унионе Спортива Миланезе (на следующий день после того матча La Gazetta dello Sport вышла со словами "Рождение звезды!" на главной странице), а затем выйдя на поле и в матче чемпионата, сыграв 27 сентября 1927-го года в матче против команды Доминанте, который закончился победой миланской команды со счётом 6:1.



Сходу и на долгие 12 сезонов он стал игроком основы "змей", завоевав доверие вначале венгерского алленаторе Арпада Вайса, а затем не упуская его и при других тренерах. В команде он получил прозвище "Балилла", что переводится как "пуля". Удостоился он его в честь символа борьбы итальянского народа против австрийцев – генуэзского мальчика Джована Баттисты Перассо, который 5 декабря 1746-го года, в возрасте 11 лет, бросил камень в австрийского солдата, и этим начал восстание против австрийских войск. К тому же, во времена правления Муссолини образ Балиллы в стране был особо популярен. Что уж говорить, так называлась самая популярная фашистская молодёжная организация.



К слову, "красно-чёрные" соседи по городу, на которых Джузеппе с детства затаил обиду, страдали от его выстрелов особо часто – лишь нашему Андрею Шевченко уже в XXI веке удалось обогнать Меаццу и стать лучшим бомбардиром в истории миланского дерби. Нынешний главный тренер сборной Украины забил 14 мячей, Пеппино – 13. И по сей день Меацца является лучшим бомбардиром в истории великого Интернационале. На его счету 253 гола в 382 играх за клуб.

Дважды – в сезонах 1929/30 и 1937/38 в составе Интера он добыл золотые медали. Добыли "змеи" Скудетто и в сезоне-1939/40, который Меацца полностью пропустил из-за ужасной травмы левой стопы – сложно объяснить хоть малейшие детали, не разбираясь в медицине, но по-умному это называется окклюзией кровеносных сосудов.

Джузеппе оставался вне игры больше года, после чего узнал, что на него, 30-летнего ветерана клуба и двукратного чемпиона мира в составе национальной сборной, в Интере уже особо не рассчитывают. Тогда Меацце удалось исполнить свою детскую мечту и перейти в Милан.

И ведь никто, ну просто НИКТО не посмеет назвать ТАКОГО футболиста "предателем". Даже учитывая то, что проведя полтора сезона в футболке "россонери" он перешёл в стан… да, туринского Ювентуса. Символично, что именно против "зебр", с разницей в чуть менее, чем полтора года, он сыграл свои первый и последний матчи за Милан. Оба, к слову, закончились вничью – 2:2 и 1:1 соответственно.



После сезона в Юве Балилла столько же пробыл в Варезе, Аталанте и родном Интере, где менее чем за 2 месяца до 37-летия сыграл свой последний матч, 29 июня 1947 выйдя на поле в домашнем матче против Болоньи, закончившемся 1:1. Тогда он был уже играющим тренером, но об этом мы ещё вспомним.

Двукратный чемпион мира

Удивительная карьера сложилась у Меаццы и в сборной Италии, которую в 1929-ом принял легендарный алленаторе Витторио Поццо. 9 февраля 1930-го года 19-летний Балилла дебютировал за "Скуадру Адзурру" в римском матче против Швейцарии. Как и в дебюте за клуб, в первой игре за национальную команду он отметился дублем. Через три месяца он выиграл со сборной и первый трофей, а именно Coppa Internazionale (Международный Кубок).

Это был такой полутоварищеский турнир, проходивший время от времени среди европейских сборных с 1927-го по 1960-й год(после чего он просто потерял смысл, ибо Анри Делоне подарил миру Кубок Европы). В решающей игре, прошедшей 11 мая в Будапеште, итальянцы разгромили хозяев поля венгров со счётом 5:0, а Пеппино отметился трижды.

Меацца также является одним из кузнецов первых двух триумфов Италии на Мундиалях, пусть один из них, домашний в 1934-ом, омрачён целыми легендами про подсуживание итальянцам. Что уж говорить – для Бенито Муссолини и всего фашистского руководства страны та победа была крайне важна, причём в первую очередь политически, ибо большим фанатом футбола Дуче не был.



Балилла на том турнире отметился в воротах соперников дважды, забив последний из семи в ворота США в 1/8 финала, а также победный в ворота испанцев в переигровке ¼. В полуфинале против Австрии единственный победный мяч забил Энрике Гуайта (именно тот гол стал символом подсуживания итальянцам. Нападающий Ромы просто таки запинал вратаря "Вундертим" Петера Платцера в сетку вместе с мячом), а в финале против Чехословакии отметились Раймундо Орси и Анджело Скьявио.



Италия торжествовала!



В 1938-ом итальянцам победа нужна была "кровь из носу" – на кону было доказать всему миру, что в 1934-ом чемпионат выиграли именно они, а не судьи. Во Франции, конечно же, никакого снисходительства по отношению к "Скуадре" уже не было. И она свою силу доказала, а сам Меацца отметился голом с пенальти в полуфинальном противостоянии против бразильцев.



Латиноамериканские журналисты описали этот момент так: "Джузеппе сделал разбег, замахнулся для удара, и в этот момент с него свалились трусы. Зрители потеряли дар речи, а судья чуть не проглотил свисток, а Джузеппе непринуждённо отправил мяч в ворота мимо голкипера, который заходился от смеха. Этот гол вывел Италию в финал". Однако, видео нам показывает, что всё это лишь нелепые выдумки в погоне за Бог знает чем.

В финале подопечные Поццо одолели венгров, победив со счётом 4:2. По дублю на счету "триестинца" Джино Колаусси, а также легендарного и неповторимого лучшего бомбардира в истории Лацио Сильвио Пиолы. Это был последний предвоенный Мундиаль. И 27-летний Меацца был неотъемлемой частью Италии, выигравшей его на зло всем, кого сейчас бы окрестили "хейтерами".

Следующего мирового первенства поклонники футбола ждали 12 лет. А правильнее сказать: ждали те, кто выжил. Время настало уж слишком нерадостное.

Человек, который брал от жизни всё

В нашей истории просто таки преступно не упомянуть о пристрастиях, которую сопутствовали Джузеппе на протяжении всей карьеры. Наверное, бедное детство без отца, которое заставляло его работать чуть ли не с самых ранних лет, сказалось, и почуяв деньги и свободу, он начал ими пользоваться в полной мере.



Очень часто Пеппино застукивали в борделях, причём и накануне важных матчей в том числе. Ну а про любовь Меаццы к "зелёному змею" ходили легенды. Некоторые из них гласили, что даже на поле он мог выйти немного поддатым, но при этом всё равно покидал зелёный газон парочку раз поразив кипера соперников. Поначалу за этакую ночную жизнь Джузеппе доставалось, но затем все начали просто закрывать глаза – игрок-то был гениальный, и на его форму никакие гулянки не влияли (по крайней мере, кардинальным образом), а это главное. Витторио Поццо позволял Джузеппе даже курить в присутствии всей команды.



Вдобавок к этому, Меацца был закостенелым модником, который любил всегда стильно одеваться. Делал он это у лучших модельеров. Истинный патриот своего города, столицы моды!



Также Джузеппе любил ухаживать за собой. Свои волосы он смазывал бриолином, а забивая гол порой проводил рукой по причёске. Пеппино стал первым футболистом, который зарабатывал большие деньги на рекламе.

Как тренер Он не состоялся, но на иконах лик Его остался!

В последние годы своей игровой карьеры, выступая за Аталанту и родной Интер, Меацца пытался совмещать начало тренерской деятельности с последними аккордами замечательной игровой карьерой. Затем, в 1949-ом, он попробовал себя в роли наставника Бешикташа, став, на минуточку, первым иностранцем, возглавившим иностранную команду! Пробыл он в Турции всего 5 месяцев, и вернулся на Родину, взяв под своё покровительство Про Патрию. С 1952-ого по 53-й он входил даже в тренерский штаб национальной сборной Италии. На фото мы можем увидеть его крайним справа.





Но Меацца быстро понял, что это, как говорится, не его, пусть затем он ещё дважды возвращался помочь главному клубу своей жизни – чёрно-синему. Также он руководил молодёжными командами "нерадзурри", но в 1957-ом, по факту, ушёл из большого футбола навсегда. Меацца — один из тех, кого называют гениальным игроком, но несостоявшимся тренером. Алленаторе, в нашем случае.

21 августа 1979-го, за 2 дня до своего 69-летия, в курортном городе Рагалло на побережье Лигурии, великий форвард скончался. Рак поджелудочной железы, осложнённый сердечно-сосудистыми заболеваниями, дал о себе знать. Через 4 года после смерти неповторимый Балилла был признан лучшим футболистом Италии всех времён.



Футбол – это одна большая мозаика, которую годами складывали по частям такие Люди, как Джузеппе Меацца. И пусть обожаемый всеми нами спорт номер один считается командым, его историю своими золотыми ногами писали именно Индивидуальности. И ярчайший пример – наша блестящая невысокая "девятка", ставшая олицетворением итальянского футбола.

Глеб Скрипченко, читатель Football.ua