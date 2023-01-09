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Football.ua розповідає про трансферне життя минулого тижня.

Минулий тиждень у Європі не був особливо насиченим на трансферні новини. Проте деякі футболісти змінили клубну прописку, а Football.ua розповідає про найцікавіші переходи за минулі сім днів.

Челсі підписав центрального захисника майже за 40 мільйноів євро, Дейлі Блінд несподівано опинився в Баварії, а Аякс підписав чинного чемпіона світу. Це лише мала частина трансферів, на які варто звернути увагу, тому ні до чого чекати, ознайомтеся з ТОП-10 зараз!

Очікується, що активним гравцем на зимовому трансферному вікні буде Челсі. Колективу Грема Поттера треба щось вирішувати та робити це терміново. У команди немає гри, лазарет забитий травмованими футболістами, а гравці, таке відчуття, не увійшли в сезон, хоча вже пройшла половина.

Наприкінці грудня стало відомо, що Челсі зацікавлений у послугах захисника Монако Бенуа Бадьяшиля, а вже 5 січня 2023 футболіст був офіційно представлений.

Бенуа — лівоногий центральний захисник, яких у складі Челсі просто немає, якщо все-таки вважати, що Марк Кукурелья — лівий захисник. Що чекати від переходу? Можливо, Грем Поттер активно залучить до гри француза відразу, бо ситуація з травмами справді жахлива.

Цей перехід, мабуть, шокував багатьох. Дуже несподіваний трансфер. Наприкінці грудня Блінд розірвав контракт з Аяксом за згодою сторін, при цьому ініціатива йшла від футболіста.

На початку січня стало відомо, що нідерландець підписав угоду з Баварією до кінця сезону. Здивував так здивував! І тут постає питання: скільки ігрового часу отримає досвідчений захисник у такому іменитому клубі? Але, мабуть, це не так важливо.

У Баварії гарні шанси виграти чемпіонат, команда вийшла у плей-оф Ліги чемпіонів, а також бере участь у Кубку Німеччини. Під кінець кар'єри Блінд може поповнити свій послужний список одним або декількома трофеями.

Відверто кажучи, перехід цього виконавця потрапив у ТОП-10 тижнів виключно через цінник. За даними Transfermarkt, перехід оцінюється в 15 мільйонів євро, а ось інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що 20 млн.

У будь-якому разі бразильські команди рідко витрачають великі кошти на трансферному ринку. Заплатити 15-20 мільйонів євро для них – шалена ціна.

Марсель продав не надто потрібного футболіста і заробив непогані гроші. А у Фламенго, схоже, великі надії на гравця, який виступав за цей клуб з 2019 по 2021 рік.

Челсі, очікувано, один з найактивніших гравців на трансферному ринку, враховуючи те, яке хитке становище клубу в Прем'єр-лізі. Але керівництво думає не лише сьогоднішнім днем, а й на майбутнє.

"Сині" підписали талановитого бразильця Сантоса за 12,5 мільйонів євро, який грає на позиції опорного півзахисника та непогано вміє, якщо потрібно, протягнути м'яч по центру поля.

Що з цього вийде – покаже лише час. А поки що на папері досить перспективний перехід.

Лідс, який цього сезону боротиметься за збереження прописки в АПЛ, підписав непоганого захисника Макса Вебера із Зальцбурга.

За 24-річного футболіста "павичі" заплатили 12 мільйонів євро, а австрієць може закрити одразу дві позиції: лівого та центрального захисника.

Зазначимо, що Вебер провів у Зальцбурзі 125 матчів, в яких забив 9 голів.

Цей футболіст давно напрошувався на підвищення, але футбольна доля розпорядилася так, що до 30 років пробув у Динамо Загреб. Ближче до заходу кар'єри у Оршича з'явиться можливість пограти на найвищому рівні – в англійській Прем'єр-лізі.

Так, перспективи Саутгемптона туманні, клуб цілком може вилетіти з Прем'єр-ліги до Чемпіоншипу, але чому б і не ризикнути? Можливо, більше такого шансу не буде.

30-річний футболіст підписав контракт зі "святими" на два з половиною роки.

Аякс не звик транжирити гроші, а, навпаки, цінує кожну копійку, особливо коли продає своїх гравців. Можна не сумніватися, що амстердамський клуб виважено підійшов до рішення придбати Руллі.

30-річний футболіст підписав контракт до літа 2026 з опцією продовження ще на один сезон. Чемпіон світу у складі збірної Аргентини, проте весь мундіаль просидів у запасі.

За відносно скромні гроші Аякс отримав непоганого голкіпера, який виграв ще й Лігу Європи з Вільярреалом у 2021 році.

Коли бачиш назву клубу, з якого перейшов у Ліон Ловрен, хочеться менше говорити про футбол. Хочеться вірити, що хорват усвідомив, де він знаходиться, і пішов, так би мовити, подалі від гріха.

Але відверто кажучи в цьому віриться важко, тому просто констатуємо факт — Ловрен повернувся до клубу, за який уже виступав із 2010 по 2013 рік.

Тепер хорват може згадати, що таке гратиме у нормальній лізі.

Влітку 2022 року Дольберг перейшов до Ніцци із Севільї, але щось у нього не пішло у французькому колективі. Тепер він має шанс проявити себе у Гоффенгаймі.

Ніхто нічого не втрачає: у разі успішних виступів "селяни" зможуть його викупити, а зараз він може допомогти німецькому клубу покращити результати на внутрішній арені.

Та й хто знає, може в Гоффенгаймі Дольберг зможе знову знайти себе.

Перехід важко назвати якимось сенсаційним чи топовим. Можливо, якби це було п'ять років тому, то цілком, коли Батленд подавав великі надії і, мабуть, був на піку своєї фізичної форми. Однак за минулий тиждень зимового трансферного вікна відбулося не так багато переходів, тому ми звернули увагу на англійця.

У Манчестер Юнайтед Батленд покликаний замінити Мартіна Дубравку, якого відкликав із оренди Ньюкасл.

Відверто кажучи не факт, що англієць хоч раз з'явиться на футбольному полі до кінця сезону. Однак, може, й формально, але Батленд таки побуває в топ-клубі.