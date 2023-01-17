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Football.ua розповідає про трансферне життя минулого тижня.

Минулий трансферний тиждень був насиченим на події. Скільки ж гучних трансферів відбулося особливо для українського вболівальника. Безумовно, окремо треба говорити про Михайла Мудрика, який перейшов до Челсі, а не Арсеналу, як вважалося. Також Руслан Маліновський продовжив свою кар'єру у Марселі.

Є ще кілька несподіваних переходів. Зокрема, Челсі зумів орендувати у Атлетіко Жоау Феліша, а колишній півзахисник Шахтаря Тайсон виступатиме у Греції за ПАОК.

Football.ua розповідає про найцікавіші трансфери минулого тижня.

*суми трансферів за версією Transfermarkt

Про цей перехід вже було сказано багато. 22-річний українець пішов на солідне підвищення, де виступатиме за гранд європейського футболу. Так, зараз Челсі тільки в пошуках себе, у команди новий власник, пішов Томас Тухель, з яким "сині" виграли Лігу чемпіонів, а справи у Грема Поттера поки що йдуть не найкращим чином, проте...

У власників Челсі амбітні плани, а Мудрик може стати частиною цього проекту. У нього вірять, інакше навіщо запропонували контракт на 8,5 років? Залишається лише побажати успіху Михайлу.

Розчарованим залишився лише Арсенал. Вони довго намагалися підписати українця, проте прийшов Челсі, який просто не залишив вибору ні Шахтарю, ні Мудрику, ні Арсеналу.

Бразилець негарно пішов із Шахтаря, постійно роблячи пафосні пости у соціальних мережах. Тайсон рвався на батьківщину до Бразилії, а тепер пішов і звідти. Не без скандалу. Від нього, мабуть, чекати іншого не варто.

Будемо відвертими: чемпіонат Бразилії мало хто дивиться, а зараз – особливо, коли відбуваються відключення світла. У якій формі знаходиться Тайсон – питання. Але ПАОК, мабуть, знає, що робить.

Можливо, рік-півтора-два бразилець ще здатний пограти на найвищому рівні.

Дуже цікавий трансфер. Манчестер Юнайтед хотів підписати нападника після відходу Кріштіану Роналду і зробив це. Найменше пощастило Бешикташу, адже нідерландець виступав за турецьку команду на правах оренди та пішов, як отримав пропозицію від МЮ.

Щоб здійснити перехід Вегхорста, Манчестер Юнайтед домовився з Бешикташем про припинення його оренди, після чого орендував футболіста вже у Бернлі. З чуток, за все-все англійська команда заплатила близько 3 мільйонів євро.

Втретє Леміна матиме змогу проявити себе в англійській Прем'єр-лізі. Раніше габонець виступав вже за Саутгемптон та Фулгем. Справи у "вовків" йдуть не найкраще в АПЛ, вони всерйоз ризикують вилетіти до Чемпіоншипу за підсумками сезону.

Чи підсилить Леміна Вулвергемптон? Гарне питання, відповіді на яке ніхто не знає. Але 29-річний футболіст уже встиг відіграти 17 хвилин за нову команду, а його клуб зумів мінімально здолати Вест Гем (1:0).

Досить гучний перехід та несподіваний. Майже за добу Челсі зумів домовитися з Атлетіко, після чого португалець швидко підписав контракт з новою командою, встиг дебютувати, заробити червону картку і тепер пропустить три найближчих тури в Прем'єр-лізі.

Низка травм у Челсі змушує клуб активно діяти на трансферному ринку. “Сині” не мають опції викупу португальця, але є підозра, якщо Феліш проявить себе, то керівництво лондонської команди його викупить. Принаймні зараз гроші не є проблемою для Челсі.

А деякі вболівальники вже чекають на зв'язку Мудрик — Феліш — Стерлінг.

Відверто кажучи, цей перехід потрапив до ТОП-10 минулого тижня через трансферну вартість футболіста. Як проявить себе Рюттер в АПЛ – питання ще те. За іншою інформацією, за гравця заплатили 40 мільйонів євро, але з урахуванням бонусів.

Цього сезону Лідс бореться за збереження прописки у Прем'єр-лізі. Якщо Рюттер допоможе виконати це завдання, то, безумовно, окупить себе. Адже виліт до Чемпіоншипу серйозно вдарить по бюджету команди.

Астон Вілла встигла підписати лівого захисника Бетіса на три з половиною роки і можна не сумніватися, що ініціатива походила від Унаї Емері. Іспанець був у полі зору 51-річного фахівця і отримуватиме ігровий час на полі.

13,5 мільйона євро – невелика сума для англійської команди, тому, якщо не заграє – особливих жалю не буде, але їх буде значно більше, якщо Вілла вилетить з Прем'єр-ліги, що правда цього сезону навряд чи це світить.

29-річний півзахисник змінив клуб і перебрався до Франції, хоча були розмови і про Тоттенгем. Це оренда із зобов'язанням викупу, влітку Марсель заплатить за українця близько 10-11 мільйонів євро.

Судячи з реакції клубу, вони задоволені придбанням Маліновського. Руслан уже встиг дебютувати і, можна не сумніватися, часто з'являтиметься на футбольному полі. А далі все залежить від нього. Марсель — солідна команда, і закріпитись у ній буде досить непоганим досягненням.

Аргентинець уже давно не той, тож вирішив спробувати свої сили у Катарі. Рівень місцевого футболу, можна не сумніватися, він легко потягне, а ще, до того ж, зможе заробити багато грошей.

Щоправда, немає жодної інформації, на скільки Пасторе підписав контракт із Катаром, а також яка у нього буде заробітна плата. Але не маємо сумніву, що 33-річний футболіст скривджений не буде.

Ще один перехід, який привернув нашу увагу виключно через трансферну вартість. Це другий новачок “святих” після Мислава Оршича із загребського Динамо.

На даний момент Саутгемптон – аутсайдер англійської Прем'єр-ліги. "Святим" загрожує реальне зниження у класі, якщо клуб не почне виправляти ситуацію вже зараз. Чи допоможе Алькарас тут і зараз? Час покаже.