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Football.ua зібрав для вас головні зміни клубної прописки футболістами за останній тиждень (3.07.2023 — 10.07.2023).

Літня трансферна кампанія 2023 року продовжує набирати обертів, адже усі клуби намагаються підсилити склад та вже з новими футболістами готуватись до сезону. Минулий тиждень видався вкрай продуктивним — було й несподівані угоди, й ті, що нарешті відбулись.

Football.ua зібрав для вас добірку найцікавіших змін клубної прописки десятьма футболістами у європейському футболі за минулий тиждень.

*суми трансферів за версією Transfermarkt

Арда Гюлер (з Фенербахче в Реал)

Вік: 18

Країна: Туреччина

Позиція: півзахисник

Сума трансферу: 20 млн євро

Пересічний футбольний вболівальник навряд чи багато чув про Арду Гюлера, але це й не дивно, бо хлопчині всього лише 18 років. Втім, він вже встиг засяяти у складі Фенербахче та покинути турецький клуб перед ганебною поїздкою на росію.

Всього Арда Гюлер провів за Фенербахче 51 поєдинок у всіх турнірах, у яких він забив 9 голів та віддав 12 результативних передач. Окрім Реала, "турецького Мессі" також хотіли підписати лондонський Арсенал, мюнхенська Баварія, Мілан, дортмундська Боруссія, каталонська Барселона та інші.

Цікаво, що Барселона буда доволі переконливою у своєму бажанні, проте сам Арда Гюлер хотів перейти саме в стан мадридців.

Давіде Фраттезі (з Сассуоло в Інтер)

Вік: 23

Країна: Італія

Позиція: півзахисник

Сума трансферу: оренда за 6 мільйонів євро з обов'язковим викупом

Інтер після доволі вдалого сезону працює над підсиленням складу. Враховуючи, що команду покинув Марцело Брозович, "зміям" було потрібне зміцнення середньої ланки. Інтер давно пов'язували з Давіде Фраттезі й нарешті угода відбулась.

Поки що це не повноцінний трансфер, а орендна угода за шість мільйонів євро. Втім, Інтер буде зобов'язаний викупити італійського півзахисника. У минулому сезоні Давіде Фраттезі провів 28 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами.

Очікується, що сума викупу складе 25 мільйонів євро, а також в рамках цієї угоди Сассуоло отримав Самуеле Мулатьєрі.

Артем Бєсєдін (з Динамо в Ордабаси)

Вік: 27

Країна: Україна

Позиція: нападник

Сума трансферу: вільний агент

Артем Бєсєдін за останній час встиг двічі сколихнути український медіапростір. Спочатку, доволі неочікувано було оголошено про те, що нападник та керівництво Динамо домовились про розірвання контракт за обопільною згодою. Це дещо здивувало, адже вихованець киян наразі лікується після важкої травми.

Втім, вже згодом стало відомо, що Артем Бєсєдін знайшов собі новий клуб — Ордабаси. 27-річний футболіст підписав контракт, проте його термін не уточнюється.

Зазначимо, що у складі київської команди він провів 143 матчі та забив 35 голів. Крім того, Бєсєдін виграв з Динамо два титули чемпіона України, два Суперкубки та Кубок України.

Оренда на Кіпрі була не дуже вдалою для Бєсєдіна, проте в чемпіонаті Казахстану він цілком може проявити себе, але спочатку потрібно вилікуватись та набрати форму.

Граніт Джака (з Арсеналу в Баєр)

Вік: 30

Країна: Швейцарія

Позиція: півзахисник

Сума трансферу: 25 мільйонів євро

Ще один неочевидний трансфер, хоча й про нього писали деякий час. Граніт Джака — один з лідерів Арсеналу в минулому сезоні — вирішив змінити перебіг своєї кар'єри та повернувся в Бундеслігу.

Після свого переходу із менхенгладбаської Боруссії влітку 2016 року Джака виграв у Арсеналі два Кубки Англії та два Суперкубки Англії.

Звичайно, Арсенал працює над посиленням складу, зокрема в центрі поля. Вже незабаром у команду прийде Деклан Райс, також підписали Кая Гаверца. Цікаво, що домовленість щодо переходу Райса — була однією з умов Арсеналу, щодо вихідного трансферу Джаки.

Отже, можемо розуміти, що про угоду з Райсом оголосять незабаром, а Граніт Джака має всі шанси знов запалювати в німецькому чемпіонаті.

Марцело Брозович (з Інтера в Ан-Наср)

Вік: 30

Країна: Хорватія

Позиція: півзахисник

Сума трансферу: 18 мільйонів євро

Представники чемпіонату Саудівської Аравії продовжують переманювати футболістів з європейських ліг. Півзахисник Інтера Марцело Брозович не зміг втриматись від щедрої пропозиції та перебрався в Ан-Наср, де буде працювати під керівництвом Луїша Каштру та грати в одній команді з Кріштіану Роналду.

Деякий час в цю угоду не вірилось, бо Марцело Брозович був цікавий й Барселоні. З чуток у ЗМІ можна було зробити висновки, що хорват хотів саме в каталонський клуб, а його агенти були за "гроші". Шкода, що він не зміг втриматись від такої угоди, бо Брозовичу лише 30 і він цілком міг грати на найвищому рівні 3-5 років.

Зазначимо, що саме ця угода стала каталізатором переходу Давіде Фраттезі в Інтер. У 28 матчах сезону Серії А Брозович забив три голи і віддав п'ять результативних передач.

Роберто Фірміно (з Ліверпуля в Аль-Ахлі)

Вік: 31

Країна: Бразилія

Позиція: нападник

Сума трансферу: вільний агент

Ще один футболіст, який між кар'єрою в Європі та грошима Саудівської Аравії обрав друге. Певний час Роберто Фірміно активно пов'язували з Ювентусом. Бразилець з його стилем гри цілком міг би дуже потужно виступати в чемпіонаті Італії, проте від таких грошей не відмовляються, так?

20 млн євро на рік, відповідно до трирічної угоди — такою була пропозиція Аль-Ахлі, і Фірміно в підсумку радо на неї погодився. За останній футбольний рік Фірміно забив 13 голів та віддав п’ять гольових передач у 35 матчах.

Зазначимо, що Роберто Фірміно перебрався в Саудівську Аравію на правах вільного агента.

Сесар Аспілікуета (з Челсі в Атлетіко)

Вік: 33

Країна: Іспанія

Позиція: захисник

Сума трансферу: вільний агент

Вже здавалось, що Сесар Аспілікуета стане гравцем Інтера — все вказувало саме на це, але в останній момент з'явився Атлетіко та перехопив захисника. У Аспілікуети залишався ще рік за контрактом з Челсі, проте лондонці радо відпустили свого ветерана в рамках літньої чистки складу.

Після одинадцяти років у клубі АПЛ 33-річний вже колишній капітан "синіх" тепер приєднався до "матрацників" на постійній основі, підписавши контракт на один сезон.Починаючи з літа 2012 року Сезар Аспілікуета провів у футболці "синіх" 508 поєдинків у всіх турнірах (шостий показник в історії клубу), забив 17 голів та віддав 56 асистів.

Сесар Аспілікуета зі сльозами на очах попрощався з лондонським клубом та його фанатами, а тепер стане частиною команди Сімеоне. Немає сумнівів, що ігрові якості та, в першу чергу, характер Аспілікуети будуть в пригоді аргентинцю.

Потужний тиждень від ПСЖ — Мануель Угарте, Мілан Шкрініар, Марко Асенсіо, Лукас Ернандес, Лі Кан Ін



Парі Сен-Жермен провів вкрай продуктивний тиждень, тому довелось об'єднувати в один пункт все, що "наробив" французький клуб. Мануеля Угарте вже довгий час пов'язували з парижанами. За уругвайського півзахисника ПСЖ заплатив 60 мільйонів євро. Ця угода — гарантія на багато років, що центр поля команди буде міцним.

Також відбулось посилення двома вільними агентами. Менеджмент ПСЖ спрацював дуже вдало, підписавши гравців рівня Мілана Шкрініара та Марко Асенсіо безкоштовно з Інтера та Реала відповідно. Крім того, в захисну ланку був придбаний Лукас Ернандес. Хоч француз й потерпав від травм останнім часом, він досі дуже сильний виконавець, який зможе додати парижанам надійності — його трансфер обійшовся в 45 мільйонів євро.

На фоні таких імен перехід Лі Кан-Іна трошки губиться, проте за південнокорейця заплатили 22 мільйони євро — це суттєва сума. Вочевидь, його взяли для ротації, проте варто розуміти, що він провів доволі потужний сезон в Іспанії.

Анхель Ді Марія (з Ювентуса в Бенфіку)

Вік: 35

Країна: Аргентина

Позиція: півзахисник

Сума трансферу: вільний агент

Анхель Ді Марія вже провів легендарну клубну кар'єру. Аргентинський футболіст встиг пограти й в Реалі, отримати "сімку" в Манчестер Юнайтед, зробити свій вклад в успіхи Парі Сен-Жермен та допомогти кризовому Ювентусу. В усіх команда аргентинець показував доволі високий рівень, а тепер повернувся туди, де починав європейський шлях.

Футболіст, який виступав за Бенфіку з 2007 по 2010 рік, дістався "орлам" безкоштовно, оскільки мав статус вільного агента після відходу з Ювентуса цього літа. Минулого сезону Ді Марія провів 40 матчів, у яких забив вісім голів та віддав сім гольових передач.

Напевно, ситуація в Ювентусі та відсутність Ліги чемпіонів стала визначною для рішення Ді Марії, бо навряд чи туринці хотіли би втрати свого лідера.

Мейсон Маунт (з Челсі в Манчестер Юнайтед)

Вік: 24

Країна: Англія

Позиція: півзахисник

Сума трансферу: 64,2 мільйона євро

Манчестер Юнайтед доволі кволо розпочав трансферне вікно цього міжсезоння. Було багато чуток, які пов'язували "червоних дияволів" з різними гравцями, проте ніякої конкретики не відбувалось. Тим більше, слабко вірилось, що Мейсон Маунт все ж таки залишить Челсі, бо він — в клубі з шести років, та й показував доволі високий рівень гри декілька сезонів.

Англійцю в рамках перемовин щодо нового контракту не подобалось, що йому не хочуть віддячити за його великий вклад в успіх команди. Десь влив на ситуацію мало й те, що перемовинами займався Боелі, а не дійсно справжній спортивний директор.

В Манчестер Юнайтед же був Ерік Тен Гаг, який хотів футболіста ще з часів роботи в Аяксі. Такоє Маунт отримав футболку з легендарним сьомим номером. Отже — в Манчестер Юнайтед серйозно покладаються на новачка, тому й виклали доволі велику суму, зважаючи на те, що в Мейсона залишився рік за контрактом з Челсі.