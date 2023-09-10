Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник збірної Італії прокоментував утрату очок в грі проти Північної Македонії.

Збірна Італії напередодні зіграла внічию в гостях у Північної Македонії в матчі п’ятого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Північна Македонія — Італія 1:1 Відео гола та огляд матчу відбору на ЄВРО-2024

Півзахисник "Скуадри Адзурри" Браян Крістанте після завершення гри прокоментував виступ команди.

"Дуже болісний підсумок матчу для нас. Ми розчаровані, тому що хотіли виграти. Але немає часу на роздуми, тому що ми повинні працювати і вигравати у вівторок.

Багато моментів було в першому таймі, але після нашого голу ми зупинились. Мали можливість закрити гру, але в футболі мають значення всі чинники.

За збірну грати завжди важко, бо є сильні суперники з інших країн. Ми викладались на повну, але часу на здобуття зіграності з новим тренером на чолі просто немає. Проте ми все одно повинні перемагати й зараз не можна піддаватися розчаруванню.

Найскладніше за таких умов — забивати голи. Ми створили багато моментів, і коли нам вдасться забивати багато голів із тими можливостями, які у нас є, буде грати значно легше. Давайте прагнути цього — це й буде наступним нашим кроком уперед", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч збірна Італії проведе 12 вересня вдома проти України.