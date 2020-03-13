Франция

"Монегаски" приостановили тренировочный процесс на некоторое время.

Официальный сайт Монако сообщил, что клуб приостановил тренировки команды как минимум до среды, 18 марта.

Таким образом, клуб отреагировал на приостановку сезона в Лиге 1 из-за коронавируса.

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"После заявлений президента страны Федерация футбола Франции также заявила о незамедлительной остановке всех соревнований. Таким образом, четвертьфинальный матч кубка Гамбарделла нашей команды U-18 с Дижоном, а также все остальные встречи команд Академии Монако (U-17, N2), будут перенесены", — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что АПЛ приостановлена, а Бундеслига ушла на карантин.

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