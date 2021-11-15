Футзал

Завершился международный товарищеский поединок.

В рамках товарищеской встречи сборная Украины по футзалу в гостях с разгромным счетом уступила сборной Испании (3:0).

Испанцы вышли вперед еще в первой половине встречи усилиями Лозано. Во второй половине матча Испания забивала дважды. Сначала отметился Адольфо, а под конец матча дабл-пенальти реализовал автор первого гола Лозано.

Отметим, что 16 ноября сборная Украины проведет еще один товарищеский поединок против Испании.

Испания - Украина 3:0

Голы: Лозано (10, 29), Адольфо (21)

Испания: Эрреро, Плана, Ортис, Лозано, Рауль Гомес, Мелладо, Сесилио, Катела, Перес, Эстебан, Райа, Солано, Адольфо, Борха Диас.

Украина: Ципун, Малышко, Белоцерковец, Микитюк, Корсун, Педяш, Журба, Лебедь, Серый, Абакшин, Фаренюк, Радевич, Савенко.