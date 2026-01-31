Футзал

Приємні слова від тренера майбутнього суперника збірної України з футзалу.

Головний тренер збірної Франції з футзалу Рафаель Рейно прокоментував майбутній чвертьфінальний матч Євро-2026 проти України.

"Україна — це команда, яка демонструє чи не найкращий футзал у Європі. Це, безумовно, команда з найкращим захистом і, перш за все, найкраща у світі в контратаках, до того ж із винятковим воротарем.

У два паси та менш ніж за п’ять секунд вони здатні перейти зі своєї половини поля до чужих воріт. Це справжній взірець у своєму роді, з такою ментальною та колективною міццю, яку рідко зустрінеш.

Ми зіграли дуже хороший матч у Ліможі в листопаді проти України (1:3), але зіткнулися з чудовим воротарем. Ми винесли з цього уроки і зробимо все можливе, щоб подолати цю перешкоду", — цитує слова Рейно L'Équipe.

Нагадаємо, матч Франція – Україна відбудеться сьогодні, 31 січня, о 17:00.