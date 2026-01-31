Футзал

Поразка від Франції 2:4 у овертаймі завершила боротьбу синьо-жовтих.

У суботу, 31 січня, збірна України з футзалу завершила свої виступи на чемпіонаті Європи-2026. У чвертьфіналі континентальної першості підопічні Олександра Косенка зустрічалися з Францією та зазнали поразки з рахунком 4:2.

Перший тайм матчу пройшов за рівної боротьби. Українці мали кілька нагод відзначитися, але воротар Франції Франсіс Лококу відбив удари Владислава Первєєва та інших гравців, а перша половина завершилася без голів.

На 28-й хвилині вперед вийшли французи: Амін Геддура перекинув голкіпера України Олександра Сухова та відкрив рахунок. Втім, вже за кілька хвилин українці відновили паритет. Гравець Франції Абдессамад Мохаммед отримав червону картку за гру рукою, а українці заробили пенальті, який бездоганно реалізував Євгеній Жук – 1:1.

Основний час так і завершився нічийним результатом, тож зустріч продовжилася в овертаймі. На початку екстра-тайму Франція заробила дабл-пенальті, який реалізував Сухейл Мухудін, а згодом забив ще один гол з гри. У другому екстра-таймі французи довели рахунок до 4:1, після чого Україна змогла скоротити відставання завдяки голу Ігоря Корсуна – 2:4. На жаль, камбеку не сталося, і матч завершився поразкою "синьо-жовтих".

Франція — Україна 4:2

Голи: Геддура, 28, Мухудін, 41, 45, 48 – Жук, 30, Корсун, 46

Нагадаємо, Українська збірна вийшла до плейоф Євро-2026 з другого місця у групі B. У груповому етапі команда Косенка сенсаційно програла Вірменії (1:2), а потім перемогла Литву (4:1) та Чехію (5:3). Матч проти Франції став для команди повторенням поєдинку за третє місце чемпіонату світу-2024, де Україна розгромила суперника 7:1.

Таким чином, виступи збірної України на чемпіонаті Європи-2026 завершені. У півфіналі турніру Франція зустрінеться з переможцем пари Португалія – Бельгія, а півфінальні матчі відбудуться у середу, 4 лютого.