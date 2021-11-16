Футзал

Подопечные Александра Косенко вновь пропустили в свои ворота три безответных мяча.

Сборная Украины по футзалу провела вторую товарищескую встречу с Испанией, которая является четвертьфиналистом последнего чемпионата мира 2021 года.

Игроки испанской команды повели в счете уже в самом начале поединка, а во второй половине встречи успешно закрепили свое преимущество еще двумя голами.

Украинцам вновь не удалось поразить ворота соперника, тогда как сборная Испании сделала это шесть раз по итогам двух товарищеских матчей. Финальный свисток снова зафиксировал поражение "желто-синих" со счетом 0:3, как и в первом спарринге.

Украина — Испания 0:3

Голы: Борха Диас, 3, Лозано, 21, Сесилио, 26

Украина (старт): Савенко, Лебидь, Сирый, Абакшин, Журба

Играли также: Цыпун, Радевич, Малышко, Микитюк, Корсун, Фаренюк, Педяш.