Футзал

Украинцы сумели пробиться в плей-офф, несмотря на неудачный старт группового этапа.

Сборная Украины вышла в 1/4 финала Евро-2022 по футзалу.

Несмотря на поражение в матче с Португалией, "желто-синие" сумели пробиться в плей-офф благодаря лучшей разнице мячей по сравнению с Сербией и Нидерландами.

Отметим, что также поспособствовала выходу Украины в четвертьфинал и победа Сербии над Нидерландами в параллельном матче.

Таким образом, Украине предстоит встретиться с победителем группы В — Казахстаном. Поединок состоится в понедельник, 31 января.