Футзал

У Тайнана и Эдсона перебор желтых карточек. Также травмирован Валиуллин, забивавший в двух последних матчах Евро-2022.

В четвертьфинале Евро-2022 по футзалу сборная Украины сыграет против Казахстана.

В данном противостоянии у соперников команды Александра Косенко будут определенные кадровые проблемы.

Так, Казахстан не сможет рассчитывать на двух своих лидеров — натурализованные бразильцы Эдсон и Тайнан. Стоит отметить, что Эдсон является на данный момент лучшим ассистентом турнира.

Помимо этого, травму получил Азат Валиуллин, который в двух последних матчах Евро-2022 отметился по голу в ворота Финляндии и Италии.

Напомним, матч Казахстан — Украина состоится завтра, 31 января, в 21:00 по киевскому времени.