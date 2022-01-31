Футзал

Действующий чемпион Европы продолжает свой путь на турнире.

Завершился поединок в рамках 1/4 финала Евро-2022 по футзалу, в котором действующий чемпион в лице сборной Португалии встретился с командой Финляндии.

Финской сборной удавалось сохранять интригу вплоть до середины второй половины встречи, однако в конечном итоге португальцы сумели вырвать непростую победу со счетом 3:2.

Напомним, что сегодня, 31 января, также путевку в полуфинал разыграют между собой Казахстан и Украина. Матч начнется в 21:00. Следить за событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Португалия — Финляндия 3:2

Голы: Афонсу Жезуш 3'38'', 14'47'', Мигел Анжелу 29'14'' — Хосио 9'30'', Аутио 26'54''