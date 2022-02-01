Футзал

Испанская команда встретится с Португалией в рамках 1/2 финала европейского первенства.

Завершился последний полуфинальный поединок Евро-2022 по футзалу между сборными Испании и Словакии, в котором определялся соперник Португалии в следующую стадии турнира.

По итогам данного противостояния победу одержала испанская команда, которая не оставила никаких шансов сопернику, игравшему большую половину второго тайма в меньшинстве.

Финальный свисток зафиксировал итоговый счет 5:1. Таким образом, в полуфинале Испания встретится с Португалия, тогда как в другом матче путевку в финал разыграют между собой сборные Украины и России.

Испания — Словакия 5:1

Голы: Мельядо 1'36, 23'41, Лосано 9'22, Рауль Кампос 15'32, 34'22 — Сербин 33'48

Удаление: Смержичка, 24