Футзал

Украинский полузащитник Аталанты также будет следить за событиями предстоящего полуфинала Евро-2022 по футзалу.

Сборная Украины сойдется в противостоянии против России в рамках полуфинала Евро-2022 по футзалу за право сыграть в заключительной стадии турнира и побороться за трофей.

Накануне данной встречи полузащитник бергамской Аталанты и национальной сборной Украины по футболу Руслан Малиновский решил поддержать наших футзалистов.

По всей видимости, Руслан также будет следить за событиями этого поединка в рамках европейского футзального первенства.

"До перемоги!" — написал Малиновский у себя в Twitter, прикрепив украинский флаг.

Напомним, матч Украина — Россия состоится в пятницу, 4 февраля, в 18:00. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua, а также на телеканалах UA:Перший и Суспільне Спорт.

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