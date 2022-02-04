Национальная сборная пропустила быстрый гол.
сборная украины, фото уефа
04 февраля 2022, 18:07
В полуфинальном матче Евро-2022 по футзалу сборная Украины встречается с российской национальной командой.
Наша сборная уступает России после того, как пропустила быстрый гол уже на второй минуте матча — гол после серии рикошетов забил Соколов.
Отметим, что Украина взяла игру под свой контроль и пытается отыграться как можно быстрее.
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