Футзал

Евгений Серый мощным ударом прошил вратаря соперника.

Сборная Украины продолжает бороться за выход в финал Евро-2022 по футзалу.

Пропустив нелепый гол после вбрасывания от голкипера и отскока от перекладины сборная Украины сумела отыграть один мяч.

После затяжной позиционной атаки Евгений Серый плотным ударом прошил голкипера сборной России, установив счет 1:2.

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