Евгений Серый мощным ударом прошил вратаря соперника.
евгений серый, фото хит
04 февраля 2022, 18:38
Сборная Украины продолжает бороться за выход в финал Евро-2022 по футзалу.
Пропустив нелепый гол после вбрасывания от голкипера и отскока от перекладины сборная Украины сумела отыграть один мяч.
После затяжной позиционной атаки Евгений Серый плотным ударом прошил голкипера сборной России, установив счет 1:2.
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