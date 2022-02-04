Футзал

Игрок сборной Украины по футзалу поделился эмоциями от поединка против России.

Полевой сборной Украины по футзалу Евгений Серый прокомментировал поражение от России в полуфинале Евро (2:3).

"Игра на Евро — мечта. Для каждого маленького мальчика, который смотрит на нас и стремиться стать профессионалом... Мы старались, рубились. Игра была принципиальной. Кто-то не верил, что мы так далеко дойдем. Но после первой игры сплотились. Ковид, травмы нас выбивали из колеи. Но нас не сломать. Сегодня немного недожали...

Огромное спасибо всем болельщикам. У футзала такой поддержки не было никогда. На трибунах постоянно был ажиотаж. Хотим извиниться за результат. Он не такой, как все ожидали...

Чего не хватило? Возможно фарта, сил. Были ребята, которые сидели на карантине. Все терпели. Когда выходишь на поле и звучит свисток о начале игры, ты забываешь обо всем. Футбольный Бог все видит. Доли везения с пенальти нам не хватило.

Мы, как спортсмены, должны абстрагироваться от всего. У нас есть матч, и мы на него готовимся. Нужно держать в голове, что ты футзалист. Ты должен делать свое дело. Перед игрой все настраивались и заряжались. Мы должны учиться абстрагироваться от СМИ и другого давления", — сказал Серый в интервью UA:Перший.

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