Футболисты оценили поединок против России в рамках Евро.
ИГРОКИ СБОРНОЙ УКРАИНЫ, УАФ
04 февраля 2022, 22:29
Футболисты сборной Украины по футболу Андрей Пятов и Александр Зинченко поддержали сборную Украины по футзалу, которая уступила России в полуфинале Евро
"Інколи результат не відображає гру. Хлопці, молодці", — написал страж ворот сборной Андрей Пятов в своем Instsgram.
Александр Зинченко в своем Instagram написал: "Дякуємо за емоції. Пишаємось".
Видео голов и обзор полуфинального матча Евро-2022 по футзалу между Украиной и Россией доступен на Football.ua.