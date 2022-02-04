Футзал

Вашему вниманию самые интересные моменты поединка.

В полуфинальном матче Евро-2022 по футзалу сборная Украины минимально уступила сборной России и теперь сыграет в матче за третье место.

Подопечные Косенко имели все шансы сравнять счет в конце поединка, однако не сумели ни реализовать пенальти, ни забить те моменты, которые команда имела.

Обзор матча:

Украина — Россия 2:3

Голы: Серый, 16, Абакшин, 35 — Соколов, 2, Афанасьев, 15, Ниязов, 31

Россия: Путилов — Абрамов, Соколов, Паулиньо, Нандо, Милованов, Ниязов, Чишкала, Абрамович, Давыдов, Афанасьев, Замтарадзе

Украина: Ципун — Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварыч, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Педяш, Фаренюк, Савенко