Футзал

Универсал сборной Украины по футзалу прокомментировал предстоящий поединок.

Сборная Украины по футзалу в поединке за третье место чемпионата Европы-2022 в Нидерландах сразится против Испании.

Испания — Украина. Накануне

Незадолго до ключевого противостояния, универсал "сине-желтых" Виталий Радевич принял участие в предматчевой пресс-конференции, во время которой рассказал о влиянии на команду поражения в полуфинальном матче, а также оценил предстоящих соперников.

"После полуфинального матча было очень сложно восстановиться морально. Мы потерпели горькое поражение, но сейчас все мысли связаны с матчем за третье место.

Сборная Испании — сильный соперник, но иного в решающих матчах турнира и быть не может. Будет интересно противостоять этой команде. Жаль, конечно, что португальцев на этом турнире нам так и не удастся обыграть, но в своем полуфинале они отыгрались с 0:2, поэтому заслужили бороться за победу на турнире.

На отдых у нас отведен только один полноценный день, поэтому главное — отойти эмоционально. У нас уже была теория, на которой разбирали игру соперников. Безусловно, где-то нам не будет хватать физических кондиций, но мы — профессионалы.

Уверен, что команда сможет продемонстрировать качественный футзал в нужный момент", — заключил игрок нашей команды.

Напомним, что матч Испания — Украина состоится 6 февраля, начало в 15:30 по киевскому времени.