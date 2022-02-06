Футзал

Предлагаем вашему вниманию анонс матча за третье место Евро-2022.

В рамках матча чемпионата Европы по футзалу за третье место сборная Украины сыграет против Испании.

Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch рассказывает о том, что ждать от матча.

Испания — Украина

Воскресенье, 6 февраля, 15:30. Арена Ziggo Dome, Амстердам. Главный арбитр — Эдуарду Фернандеш Коэлью (Португалия). Телетрансляция — на телеканале UA:Суспiльне.

Сборная Испании попала в матч за третье место после поражения в полуфинале от Португалии. Испанцы по итогам первого тайма получили преимущество в два мяча, но умудрились позволить сопернику перевернуть игру буквально за десять минут в концовке.

На групповой стадии сборная Испании не испытала особых проблем, разгромив Боснию и Герцеговину и Грузию. В игре же с Азербайджаном удалось набрать лишь балл, но это скорее обосновано везением соперника, хоть и играли азербайджанцы неплохо.

У Испании довольно опытная команда, которая отлично знает что делать с мячом. Техническое оснащение — сильная сторона испанцев. Однако сборная Украины в последних играх показала, что готова нивелировать подобные сильные стороны соперника самоотдачей и напором.

Сборная Украины в полуфинале встречалась с Россией и лишь из-за отсутствия везения не смогла восстановить паритет в концовке встречи. Надеемся, что команда сможет быстро переключиться с одного важного матча на другой, ведь возможность завоевать медали чемпионата Европы по-прежнему есть.

Также надеемся, что невероятная поддержка нашей команды на трибунах в полуфинальной игре была продиктована не только соперником, а, в целом, интересом к нашей команде.

В подготовке к данной игре очень важно успеть восстановиться, ведь перерыв между встречами был крайне маленьким. Также имеет значение психологический фон. Обе команды очень обидно уступили, а потому и этот фактор будет иметь значение.

Согласно официальному сайту УЕФА, сборная Украины встречалась с Испанией восемь раз. Все поединки завершились поражением нашей команды с общим счетом 6:29.