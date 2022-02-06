Футзал

Команда Александра Косенко проиграла испанцам.

Сборная Украины в рамках поединка за третье место чемпионата Европы по футзалу играла против Испании.

Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch подводит итоги матча.

Сборная Украины подошла к матчу без кадровых потерь, а команды с первых минут задали хороший темп, поочередно владея игровым преимуществом. Первый момент мог возникнуть у нас, когда Шотурма отличной передачей нашел Корсуна, но тот не смог удачно подработать мяч, чтобы пробить.

Испанцы больше контролировали мяч, но наши выпады было довольно острыми. Раз за разом убегали наши футболисты, но до прицельного удара, который не смог бы накрыть соперник дело не доходило. Был момент, когда нам повезло — испанец не смог замкнуть дальнюю штангу из убойной позиции.

В одном из эпизодов Абакшин пробивал из убойной позиции, но испанский голкипер лицом отразил удар, а добивание накрыл защитник. Казалось, что мы вот-вот забьем, но пропустили. Соперник заблокировал Шотурму, который не успел перекрыть удар Мельядо в девятку. У Ципуна не было шансов. 1:0.

После этого наша команда приняла решение играть в пять полевых, что у нас здорово получалось в матче с Россией. Довольно быстро удалось создать опасный момент, но Шотурма не смог замкнуть дальнюю штангу. Однако был и момент, когда мы чуть не пропустили — удар Эрреро со своей половины поля пришелся в штангу.

Сборная Украины продолжала нагнетать обстановку около чужих ворот и все-таки сравняла счет - Корсун отобрал мяч у соперника, а Чернявский подхватил мяч и пробил в ближний угол. 1:1. Однако буквально через минуту наши игроки не уследили за Солано, который вновь сделал счет в пользу своей команды.

Во второй половине игры украинцы сразу же задали хороший темп, но до опасных моментов дело не доходило. Мы больше владели мячом, но у испанцев была очень опасная минута, когда Ципуну трижды пришлось вступать в игру.

Казалось, что украинцы вот-вот найдут свой гол. Испанский голкипер с трудом парировал удар Лебедя, что сулило нам опасно атакой, но Серый "съел" оппонента и пытался отдать пас на дальнюю штангу, но передачу перехватили. Однако все-таки мы пропустили - Бовис плотным ударом прошил угол наших ворот. 3:1.

А уже в следующей атаке наша ошибка привела еще к одному пропущенному голу. К сожалению, после такого разрыва в счете сложно вернуться в игру, но сборная Украины здорово давила на ворота соперника и имела несколько отличных моментов для взятия ворот, однако не повезло. Наши фанаты спели гимн и всю последнюю минуту кричали "Молодцы". Украина еще вернется за медалями.

Испания - Украина 4:1

Голы: Мельядо, 11, Солано, 18, Бойис, 31, Адольфо, 32 — Чернявский, 17

Испания: Эрреро — Ортис, Гомес, Лосано, Мельядо, Борха, Бойис, Адольфо, Сесилио, Чино, Кампос, Солано, Плана

Украина: Ципун — Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварыч, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Педяш, Фаренюк, Савенко