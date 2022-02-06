Футзал

Португальцы смогли защитить титул чемпиона Европы.

Сборная Португалии подходила к финальному поединку против России в статусе действующего чемпиона Европы.

С первых минут команды не спешили форсировать развитие событий, но присматривались соперники друг к другу недолго. Первый момент возник, когда Бруну Коэлью здорово умчался от соперников и пробил с хорошей позиции, но после рикошета мяч ушел на угловой.

Со временем сборная России начала перехватывать игровую инициативу и смогла открыть счет - Соколов развернулся около чужой штрафной и пробил, а голкипер пропустил мяч под рукой. 0:1. Португальцы сразу же ринулись в атаку, но получили второй - Афанасьев получил мяч в центральной зоне и пробил точно в дальний угол ворот. 0:2.

В конце тайма сборная Португалии поджала соперника. Сперва, Зики здорово вступил в отбор около чужой штрафной, а затем плотно пробил — голкипер с трудом достал мяч из-под перекладины. А несколько позже Томаш Пасу получил пас в центральной зоне и пробил — Путилов не смог спасти. 1:2. Отдыхать команды ушли при счете 1:2.

В начале второго тайма португальцы попытались завладеть территориальным преимуществом, но Соузе пришлось потрудиться, чтобы парировать удар Чишкалы в одной из атак. Португалия ответила моментом, когда Паулета отличной передачей нашел Зики, но тот не смог попасть по воротам из хорошей позиции.

В дальнейшем португальцы все-таки смогли восстановить паритет - Андре Коэльо пробил с аута — мяч задел ногу Путилова и оказался в воротах. 2:2. К десятой минуте игры у россиян уже было четыре фола, а вскоре все стало еще хуже - Андре Коэльо замкнул дальнюю штангу после отличного прострела. 3:2.

Сборная России неплохо атаковала и могла забить - Чишкала пробивал из убойной позиции в центре, но после рикошета мяч прошел мимо цели. Россияне пытались наверстать упущенное, игра в пять полевых, но ошиблись в одном из моментов и пропустили четвертый. 4:2. Финальный свисток зафиксировал победу португальцев.

Португалия — Россия 4:2

Голы: Пасу, 19, Коэльо, 27, 32, Варела, 40 — Соколов, 10, Афанасьев, 13